Vargem Alta: Governo do ES libera R$ 10 milhões para nova escola

Nesta sexta-feira (15), o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória, a liberação de R$ 10 milhões para a construção de um novo prédio da Escola Municipal Pedro Milaneze Altoé, no distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta. Atualmente, a unidade municipal divide o mesmo prédio com a Escola Estadual Guilherme Milaneze, situação que será resolvida com a nova obra.

O investimento será realizado por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (FUNPAES), administrado pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que auxilia os municípios na melhoria da infraestrutura escolar. Mais informações podem ser consultadas no site da Sedu.

Leia também: Vargem Alta: Vigilância Sanitária alerta para tentativa de golpe

A solenidade contou com a presença do prefeito Elieser Rabello, do vice-prefeito Eugênio Agrizzi, do secretário de Educação Walaci Pizetta, do subsecretário de Educação, Samuel Cole Pereira das Nevesdo, do diretor escolar Flávio Ferreira Barbosa e de diversas lideranças do município.

“Essa é uma vitória para toda a comunidade de São José de Fruteiras. A nova escola vai oferecer mais conforto, dignidade e qualidade no ensino para nossas crianças”, destacou o prefeito Elieser Rabello.