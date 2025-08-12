VÍDEO | Loja de acessórios para casa pega fogo em Vargem Alta

Um incêndio atingiu uma loja de acessórios para o lar, na manhã desta terça-feira (12), em Vargem Alta. O imóvel fica localizado na Rua Paulino Francisco Moreira, no Centro do município.

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram funcionários e pedestres tentando conter as chamas com extintores e baldes de água. Entretanto, o fogo se espalhou pelo imóvel. Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou na localidade, por volta das 9 horas. A área foi isolada para o trabalho das equipes. As causas ainda não foram informadas. A perícia vai apurar o que provocou o incêndio.

Veja o vídeo