VÍDEO | Motociclista vai parar no telhado após acidente em Santa Maria de Jetibá

Um motociclista ficou ferido após bater em uma árvore, neste sábado (16), na localidade de São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá. De acordo com o site Colatina em Ação, o motociclista perdeu o controle da direção e foi parar em cima do telhado de uma residência.

Uma câmera de monitoramento mostra o momento em que o acidente aconteceu. Pelas imagens, é possível ver que o motociclista perdeu o controle da moto após tentar desviar de um automóvel que vinha na direção contrária.

Leia também: VÍDEO | Motorista flagra grave acidente com morte em rodovia no Sul do ES

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá fez o resgate e socorreu o homem para um hospital da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Veja vídeo