Vitória recebe lançamento do livro infantil “Lendas do Caparaó” em sessões gratuitas

No dia 22 de agosto, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro de Vitória, será tomada por histórias, música, cores e personagens que habitam o imaginário popular do Espírito Santo. A escritora, atriz e arte-educadora Eliane Correia apresenta ao público da capital o livro infantil “Lendas do Caparaó”, o evento acontece a partir das 10h, com entrada gratuita e classificação livre.

A obra nasceu do desejo de preservar e compartilhar lendas tradicionais da região do Caparaó, com destaque para narrativas de origem indígena que atravessaram gerações. As histórias “A macieira do Caparaó”, “A lenda da Pedra Menina e a Serpente Shahmun” e “As árvores andantes” compõem o livro, que traz ilustrações e recursos de acessibilidade — incluindo um QR Code que leva o leitor a assistir às histórias narradas pela própria autora.

“As lendas do Caparaó carregam a força da memória coletiva e a poesia do nosso território. Ao levá-las para Vitória, abrimos espaço para que outras crianças e famílias conheçam, imaginem e reinventem essas histórias”, afirma a autora ao defender a importância da itinerância com o projeto.

Com trajetória reconhecida na promoção da literatura e da narração oral, Eliane tem circulado por diversas regiões do país com o projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, ministrando oficinas para educadores, mediadores e artistas. Seu trabalho une pesquisa de campo, dramaturgia e contação de histórias, fortalecendo a cultura popular e estimulando novos leitores.

O projeto “Lendas do Caparaó” foi viabilizado com recursos do FUNCULTURA, por meio do edital 011/2023 (Produção e Difusão de Obras Literárias), da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT/ES).

SERVIÇO

Lançamento do livro “Lendas do Caparaó”

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim – Vitória (ES)

22 de agosto

Horário: 10h e 15h

Entrada gratuita

Classificação: livre