Agência do INSS em Mimoso do Sul: reabertura acontece nesta segunda (22)

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) estará em Mimoso do Sul, na próxima segunda-feira (22), para a solenidade de reabertura da Agência da Previdência Social no município.

A retomada das atividades é resultado da solicitação feita por Contarato, que manteve diálogo com o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em resposta às dificuldades enfrentadas pela população com a interrupção dos serviços.

“A reabertura da agência é uma conquista importante para Mimoso do Sul. Durante o período de fechamento, os moradores precisaram se deslocar até 180 km em busca de atendimento previdenciário, o que gerou grandes dificuldades, especialmente para os idosos. Retomar esse serviço significa devolver dignidade, respeito e garantir os direitos da população”, afirmou Contarato.