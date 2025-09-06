Anchieta: idoso é suspeito de estuprar a ex-namorada ao menos cinco vezes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta, efetuou, nesta sexta-feira (5), a prisão de um homem de 74 anos, suspeito de ter estuprado a ex-namorada ao menos cinco vezes. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em Anchieta.

A ação contou com o apoio da Delegacia Regional de Anchieta e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Leia também: Mulher causa confusão em unidade de saúde de Cachoeiro; entenda

Segundo o relato da vítima, o suspeito se utilizava, em algumas oportunidades, de uma arma de fogo para praticar ameaças. Pelo que foi apurado nos depoimentos, o relacionamento durou cerca de um ano.

“Além dos estupros, a vítima relatou ameaças recentes praticadas por intermédio das testemunhas. Inclusive, as testemunhas relataram que estavam sendo intimidadas pelo investigado, por meio de ameaças e olhares fixos. Uma delas relatou que ele acelerou o carro em sua direção por três vezes”, explicou a titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Anchieta, delegada Luiza Schwaner Jacob.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial será concluído e remetido ao Poder Judiciário.