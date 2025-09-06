Mulher causa confusão em unidade de saúde de Cachoeiro; entenda

Na noite desta sexta-feira (5), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes, localizado na Rua Ângelo Bressan, no bairro Baiminas.

De acordo com informações da corporação, uma mulher se exaltou durante o atendimento médico, tentou agredir um homem e rasgou a ficha de registro do paciente. Após o tumulto, ela deixou o local. Não há informações para onde ela foi.

Diante da confusão, a GCM orientou a parte envolvida a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil para as providências legais.