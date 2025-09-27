Anchieta: moradores são surpreendidos por cobra em zona urbana

A Guarda Ambiental de Anchieta resgatou uma cobra da espécie jiboia no bairro Vila Samarco. O animal foi encontrado, na última quinta-feira (25), por moradores, que acionaram a equipe após perceberem a presença do animal.
Com uso de equipamentos adequados, os agentes capturaram a jiboia de forma segura, garantindo a proteção tanto do animal quanto da população. Em seguida, a serpente foi encaminhada para um local apropriado e devolvida ao habitat natural.
A corporação reforça que, em casos semelhantes, a população não deve tentar capturar ou afugentar animais silvestres. A orientação é acionar a Guarda Ambiental, que possui profissionais preparados para lidar com esse tipo de ocorrência.
