PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Marataízes

Quatro pessoas foram presas neste domingo (28) durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro Santa Rita 2, em Marataízes. A abordagem resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.

De acordo com a PM, a equipe realizava policiamento ostensivo quando percebeu movimentação suspeita. Durante a abordagem, os militares encontraram porções de drogas prontas para a venda, além de quantia em dinheiro cuja origem não foi informada.

Os quatro detidos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e foi encaminhado ao sistema prisional.

Já o suspeito, de 26 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. A suspeita, de 19 anos, foi ouvida e liberada.