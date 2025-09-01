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Atenção! Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais

O alerta é válido até às 10h desta terça-feira (2), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Chuva em Cachoeiro
Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo (ES) nesta segunda-feira (1°).

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Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta terça-feira (2), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

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O Inmet orienta ainda que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades sob alerta de acumulado de chuva no ES:

  • Alegre       
  • Alfredo Chaves 
  • Anchieta   
  • Apiacá      
  • Aracruz    
  • Atílio Vivacqua  
  • Boa Esperança 
  • Bom Jesus do Norte  
  • Cachoeiro de Itapemirim     
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Muqui
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado 
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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