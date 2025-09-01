Atenção! Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais
O alerta é válido até às 10h desta terça-feira (2), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo (ES) nesta segunda-feira (1°).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta terça-feira (2), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Leia também: Prepare o guarda-chuva! Setembro começa chuvoso em Cachoeiro; confira a previsão
O Inmet orienta ainda que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades sob alerta de acumulado de chuva no ES:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muqui
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726