Cachoeiro: adolescente é apreendido com arma de fogo e munições

Um adolescente foi apreendido no bairro Dr. Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, após a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) encontrar um revólver calibre 32 em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do patrulhamento tático motorizado recebeu denúncia de que o adolescente estaria armado. O fato ocorreu na tarde de sexta-feira (26), mas a Polícia Militar só divulgou neste sábado (27). Durante as buscas, os militares localizaram o jovem, que confessou ter o revólver dentro de casa.

A mãe do adolescente autorizou a entrada da equipe na residência, onde foram encontrados um revólver calibre 32 e 12 munições do mesmo calibre. O material apreendido e o menor foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional para as providências legais.