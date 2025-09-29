Cachoeiro: homem é assassinado após discussão por causa de mangueira

Uma briga por causa de uma mangueira de irrigação terminou em assassinato na tarde deste domingo (28) em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Informações preliminares apontam que o homem foi morto com um disparo de espingarda. O principal suspeito é um primo da vítima, que fugiu após o crime.

De acordo com familiares, o desentendimento começou quando o suspeito passou de carro por cima da mangueira que fica em frente à casa da família, em uma estrada de chão. Os dois discutiram e o parente deixou o local.

Minutos depois, o homem voltou a pé, foi até o quintal onde a vítima estava e atirou com a espingarda. Não há informações sobre o paradeiro do suspeito.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.