Cachoeiro: PM intercepta carga de cocaína no Valão

Uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na apreensão de 3,125 kg de cocaína em uma área de pasto no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (27). Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu após denúncias de que traficantes do bairro receberiam um carregamento de drogas, que seria escondido próximo à “Ilha dos Meireles”.

Ao chegar ao local informado, os policiais realizaram buscas no perímetro e localizaram 3 envolocros de formato esférico de cocaína, totalizando 3,125 kg.

A droga apreendida foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Combate à Corrupção e Investigações (7ª DRCI), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.