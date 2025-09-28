Farmácias de plantão: 6 estabelecimentos garantem atendimento em Cachoeiro

Neste domingo (28), seis farmácias estão de plantão para atender a população em em Cachoeiro de Itapemirim. As unidades do Centro e do bairro Guandu funcionam das 7h às 22h.
Já as farmácias de outros bairros abrem das 7h às 19h, com possibilidade de ampliar o expediente até as 22h, conforme decisão de cada estabelecimento.
Confira as unidades de plantão:
- Drogaria Capixaba
- Endereço: Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandu
- Referência: Ao lado da Casa do Ciclista
- Telefone: (28) 3522-1962
- Farmácia Preço Baixo
- Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 49 – Santo Antônio
- Referência: Ao lado do Centro Municipal de Saúde
- Telefone: (28) 3199-0468
- Droga Mil
- Endereço: Rua José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque
- Referência: Ao lado da Academia Atletas
- Telefone: (28) 3028-1001
- Drogaria Boa Esperança
- Endereço: Av. Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo
- Referência: Ao lado do Supermercado Rodrigues
- Telefone: (28) 3015-5014
- Drogaria Adonai
- Endereço: Av. Jorge Simão, 17 – Coramara
- Referência: Próximo à Igreja Presbiteriana
- Telefone: (28) 3521-5084
- Drogaria VIP
- Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 98 – Boa Vista
- Referência: Próximo à Casa de Ração Aeroporto
- Telefone: (28) 99271-8085
