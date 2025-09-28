Cidades

Farmácias de plantão: 6 estabelecimentos garantem atendimento em Cachoeiro

As unidades do Centro e do bairro Guandu funcionam das 7h às 22h.

Redação Redação

Farmácias de plantão em Cachoeiro
Foto: Elza Fiúza/Agencia_Brasil

Neste domingo (28), seis farmácias estão de plantão para atender a população em em Cachoeiro de Itapemirim. As unidades do Centro e do bairro Guandu funcionam das 7h às 22h.

Já as farmácias de outros bairros abrem das 7h às 19h, com possibilidade de ampliar o expediente até as 22h, conforme decisão de cada estabelecimento.

Leia também: Motocicleta furtada em Vargem Alta é recuperada em Cachoeiro

Confira as unidades de plantão:

  • Drogaria Capixaba
    • Endereço: Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandu
    • Referência: Ao lado da Casa do Ciclista
    • Telefone: (28) 3522-1962
  • Farmácia Preço Baixo
    • Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 49 – Santo Antônio
    • Referência: Ao lado do Centro Municipal de Saúde
    • Telefone: (28) 3199-0468
  • Droga Mil
    • Endereço: Rua José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque
    • Referência: Ao lado da Academia Atletas
    • Telefone: (28) 3028-1001
  • Drogaria Boa Esperança
    • Endereço: Av. Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo
    • Referência: Ao lado do Supermercado Rodrigues
    • Telefone: (28) 3015-5014
  • Drogaria Adonai
    • Endereço: Av. Jorge Simão, 17 – Coramara
    • Referência: Próximo à Igreja Presbiteriana
    • Telefone: (28) 3521-5084
  • Drogaria VIP
    • Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 98 – Boa Vista
    • Referência: Próximo à Casa de Ração Aeroporto
    • Telefone: (28) 99271-8085

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por