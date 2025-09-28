Farmácias de plantão: 6 estabelecimentos garantem atendimento em Cachoeiro

Neste domingo (28), seis farmácias estão de plantão para atender a população em em Cachoeiro de Itapemirim. As unidades do Centro e do bairro Guandu funcionam das 7h às 22h.

Já as farmácias de outros bairros abrem das 7h às 19h, com possibilidade de ampliar o expediente até as 22h, conforme decisão de cada estabelecimento.

Confira as unidades de plantão: