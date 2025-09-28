Carreta tomba após colisão com carro e interdita BR-101 no ES

Uma colisão entre uma carreta e um carro deixou uma pessoa ferida, na tarde deste domingo (28), no trecho de Pendanga, em Ibiraçu. Após bater, o veículo de carga tombou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e controla o tráfego. O acidente provocou a interdição da pista no sentido Vitória. O fluxo de veículos funciona no sistema de pare e siga, o que causa lentidão em ambos os sentidos.

Ainda não há previsão para a liberação completa do trecho. A PRF orienta os motoristas a redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até que o tráfego seja normalizado.