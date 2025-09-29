Com Cachoeiro na lista, conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória.

Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.

Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.

“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.

Categorias

As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.

A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).

O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.

O evento tem patrocínio master da Petrobras, realização da MM Projetos Culturais e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet – Governo Federal. Conta ainda com apoio institucional da Universidade Federal do Espírito Santo e parceria da Associação Brasileira de Música e Arte (Abramus).

Serviço

Prêmio da Música Capixaba – 4ª edição

Cerimônia: 28 de outubro de 2025

Local: Teatro Universitário – Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

Transmissão ao vivo pela TVE e YouTube

Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025

Álbum

André Prando – Iririu

Budah – Púrpura

Dudu – Escolhas e Reflexos

Luiza Dutra – Meu Canto

Silva – Encantado

Capa

Afronta – Princesa de VV – Artista Visual: Isaac Bertoldi

Anastácia – Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) – Artista Visual: Patrik Braga

André Carvalho – Acaso – Artista Visual – Camila Massariol

Igor Emanuel – Afrodescendência – Artista Visual: Igor Emanuel

Sthelô – Coragem – Artistas Visuais – Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos

Composição

André Prando e Luiz Gabriel Lopes – Dharma

Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura

Fabriccio – Cheiro de flor

Silva e Lucas Silva – Abram Alas

Vitu – Vai Passar

Destaque Interior / Regional

Alemão do Forró

Alencacio Schuenk

Dayane Oliveira

Douglas Lopes

Projeto Feijoada

Destaque LGBTQIAPN+

Afronta

Anizio

Do Carmo

Garoá

Roberta de Razão

Destaque Vozes Negras

Ada Koffi

Akilla

Anastácia

Dudu

Quarteto Zuri

DJ

DJ Dani B

DJ Gegeo

DJ Negana

Karolla DJ

Thomas DJ

EP

Afronta – Princesa de VV

Cesar Baldan – Acá

Já Gamei – Arraiá do Jaga

Joe Caetano – 3×4

The Skeep – Atro

Grupo / Banda

Dead Fish

Forró Bemtivi

Gastação Infinita

Herança Negra

Orquestra Camerata SESI

Impacto Social

Instituto Manguerê

Instituto Todos os Cantos

Mãos À Obra: Música Acessível

Orquestra Jovem Capixaba

Serenata DE´Favela

Instrumentista

Alexandre Borges

Daniel Silva

Jacqueline Lima

Lucas Arruda

Moacyr Teixeira Neto

Intérprete

Anastácia

Bella Mattar

Lore Dalvi

Luiza Dutra

Nano Vianna

Linguagens Urbanas

Akilla

Biorki

DJ Negana

Dudu

Jota 3

Música

Abram Alas – Silva

Coragem – Sthelô

Princesa de VV – Afronta

Púrpura – Budah

Vai Passar – Vitu feat Cainã

Produção Musical

Bebici

Daniel Silva

Hugo Paraizo

Luccas Martins

Tibery

Revelação

Branú

Carol Lemke

Isys Narlla

Northon Oliveira

Xavier Lucas

Show ao Vivo

André Prando – IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)

Budah – Mainstreet Festival

Dead Fish – Labirinto da Memória

Orquestra Camerata SESI – Reggae In Concert

Supercombo “Amianto” 10 anos no Circo Voador

Solo / Duo

Alemão do Forró

André Prando

Bella Mattar

Fabriccio

Sandrera

Técnico de Áudio

Felipe Artioli

Felipe Gama

Hugo Paraizo

Igor Comério

Rodolfo Ribeiro

Videoclipe