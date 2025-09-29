Com Cachoeiro na lista, conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória.
Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.
Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.
“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.
Categorias
As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.
A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).
O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.
O evento tem patrocínio master da Petrobras, realização da MM Projetos Culturais e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet – Governo Federal. Conta ainda com apoio institucional da Universidade Federal do Espírito Santo e parceria da Associação Brasileira de Música e Arte (Abramus).
Serviço
Prêmio da Música Capixaba – 4ª edição
- Cerimônia: 28 de outubro de 2025
- Local: Teatro Universitário – Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
- Transmissão ao vivo pela TVE e YouTube
Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025
Álbum
- André Prando – Iririu
- Budah – Púrpura
- Dudu – Escolhas e Reflexos
- Luiza Dutra – Meu Canto
- Silva – Encantado
Capa
- Afronta – Princesa de VV – Artista Visual: Isaac Bertoldi
- Anastácia – Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) – Artista Visual: Patrik Braga
- André Carvalho – Acaso – Artista Visual – Camila Massariol
- Igor Emanuel – Afrodescendência – Artista Visual: Igor Emanuel
- Sthelô – Coragem – Artistas Visuais – Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos
Composição
- André Prando e Luiz Gabriel Lopes – Dharma
- Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura
- Fabriccio – Cheiro de flor
- Silva e Lucas Silva – Abram Alas
- Vitu – Vai Passar
Destaque Interior / Regional
- Alemão do Forró
- Alencacio Schuenk
- Dayane Oliveira
- Douglas Lopes
- Projeto Feijoada
Destaque LGBTQIAPN+
- Afronta
- Anizio
- Do Carmo
- Garoá
- Roberta de Razão
Destaque Vozes Negras
- Ada Koffi
- Akilla
- Anastácia
- Dudu
- Quarteto Zuri
DJ
- DJ Dani B
- DJ Gegeo
- DJ Negana
- Karolla DJ
- Thomas DJ
EP
- Afronta – Princesa de VV
- Cesar Baldan – Acá
- Já Gamei – Arraiá do Jaga
- Joe Caetano – 3×4
- The Skeep – Atro
Grupo / Banda
- Dead Fish
- Forró Bemtivi
- Gastação Infinita
- Herança Negra
- Orquestra Camerata SESI
Impacto Social
- Instituto Manguerê
- Instituto Todos os Cantos
- Mãos À Obra: Música Acessível
- Orquestra Jovem Capixaba
- Serenata DE´Favela
Instrumentista
- Alexandre Borges
- Daniel Silva
- Jacqueline Lima
- Lucas Arruda
- Moacyr Teixeira Neto
Intérprete
- Anastácia
- Bella Mattar
- Lore Dalvi
- Luiza Dutra
- Nano Vianna
Linguagens Urbanas
- Akilla
- Biorki
- DJ Negana
- Dudu
- Jota 3
Música
- Abram Alas – Silva
- Coragem – Sthelô
- Princesa de VV – Afronta
- Púrpura – Budah
- Vai Passar – Vitu feat Cainã
Produção Musical
- Bebici
- Daniel Silva
- Hugo Paraizo
- Luccas Martins
- Tibery
Revelação
- Branú
- Carol Lemke
- Isys Narlla
- Northon Oliveira
- Xavier Lucas
Show ao Vivo
- André Prando – IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)
- Budah – Mainstreet Festival
- Dead Fish – Labirinto da Memória
- Orquestra Camerata SESI – Reggae In Concert
- Supercombo “Amianto” 10 anos no Circo Voador
Solo / Duo
- Alemão do Forró
- André Prando
- Bella Mattar
- Fabriccio
- Sandrera
Técnico de Áudio
- Felipe Artioli
- Felipe Gama
- Hugo Paraizo
- Igor Comério
- Rodolfo Ribeiro
Videoclipe
- Bella Mattar – Brincar com o tempo
- Budah – Linha de Frente
- Cesar Mc ft. Dudu e Noventa – Melhor Assim
- DoCarmo- Salve
- Luppi – Leve-me
