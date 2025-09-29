Cultura

Com Cachoeiro na lista, conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba

Artistas foram escolhidos após votação popular em 20 categorias. Celebração ocorre no Teatro Universitário, em 28 de outubro

Projeto Feijoada
Foto: Divulgação

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória.

Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.

Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.

“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.

Categorias

As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.

A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).

O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.

O evento tem patrocínio master da Petrobras, realização da MM Projetos Culturais e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet – Governo Federal. Conta ainda com apoio institucional da Universidade Federal do Espírito Santo e parceria da Associação Brasileira de Música e Arte (Abramus).

Serviço

Prêmio da Música Capixaba – 4ª edição

  • Cerimônia: 28 de outubro de 2025
  • Local: Teatro Universitário – Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
  • Transmissão ao vivo pela TVE e YouTube

Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025

Álbum

  • André Prando – Iririu
  • Budah – Púrpura
  • Dudu – Escolhas e Reflexos
  • Luiza Dutra – Meu Canto
  • Silva – Encantado

Capa

  • Afronta – Princesa de VV – Artista Visual: Isaac Bertoldi
  • Anastácia – Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) – Artista Visual: Patrik Braga
  • André Carvalho – Acaso – Artista Visual – Camila Massariol
  • Igor Emanuel – Afrodescendência – Artista Visual: Igor Emanuel
  • Sthelô – Coragem – Artistas Visuais – Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos

Composição

  • André Prando e Luiz Gabriel Lopes – Dharma
  • Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura
  • Fabriccio – Cheiro de flor
  • Silva e Lucas Silva – Abram Alas
  • Vitu – Vai Passar

Destaque Interior / Regional

  • Alemão do Forró
  • Alencacio Schuenk
  • Dayane Oliveira
  • Douglas Lopes
  • Projeto Feijoada

Destaque LGBTQIAPN+

  • Afronta
  • Anizio
  • Do Carmo
  • Garoá
  • Roberta de Razão

Destaque Vozes Negras

  • Ada Koffi
  • Akilla
  • Anastácia
  • Dudu
  • Quarteto Zuri

DJ

  • DJ Dani B
  • DJ Gegeo
  • DJ Negana
  • Karolla DJ
  • Thomas DJ

EP

  • Afronta – Princesa de VV
  • Cesar Baldan – Acá
  • Já Gamei – Arraiá do Jaga
  • Joe Caetano – 3×4
  • The Skeep – Atro

Grupo / Banda

  • Dead Fish
  • Forró Bemtivi
  • Gastação Infinita
  • Herança Negra
  • Orquestra Camerata SESI

Impacto Social

  • Instituto Manguerê
  • Instituto Todos os Cantos
  • Mãos À Obra: Música Acessível
  • Orquestra Jovem Capixaba
  • Serenata DE´Favela

Instrumentista

  • Alexandre Borges
  • Daniel Silva
  • Jacqueline Lima
  • Lucas Arruda
  • Moacyr Teixeira Neto

Intérprete

  • Anastácia
  • Bella Mattar
  • Lore Dalvi
  • Luiza Dutra
  • Nano Vianna

Linguagens Urbanas

  • Akilla
  • Biorki
  • DJ Negana
  • Dudu
  • Jota 3

Música

  • Abram Alas – Silva
  • Coragem – Sthelô
  • Princesa de VV – Afronta
  • Púrpura – Budah
  • Vai Passar – Vitu feat Cainã

Produção Musical

  • Bebici
  • Daniel Silva
  • Hugo Paraizo
  • Luccas Martins
  • Tibery

Revelação

  • Branú
  • Carol Lemke
  • Isys Narlla
  • Northon Oliveira
  • Xavier Lucas

Show ao Vivo

  • André Prando – IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)
  • Budah – Mainstreet Festival
  • Dead Fish – Labirinto da Memória
  • Orquestra Camerata SESI – Reggae In Concert
  • Supercombo “Amianto” 10 anos no Circo Voador

Solo / Duo

  • Alemão do Forró
  • André Prando
  • Bella Mattar
  • Fabriccio
  • Sandrera

Técnico de Áudio

  • Felipe Artioli
  • Felipe Gama
  • Hugo Paraizo
  • Igor Comério
  • Rodolfo Ribeiro

Videoclipe

  • Bella Mattar – Brincar com o tempo
  • Budah – Linha de Frente
  • Cesar Mc ft. Dudu e Noventa – Melhor Assim
  • DoCarmo- Salve
  • Luppi – Leve-me

