Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo para esta segunda-feira (8)

A previsão do tempo para esta segunda-feira (8) é de sol entre nuvens, em todas as regiões capixabas.

De acordo com o Incaper, pode chover de forma rápida e de forma moderad no começo do dia, na região sul e litoral da Grande Vitória, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.

Leia também: Cachoeiro: Sala do Empreendedor terá novo endereço a partir desta segunda (8)

Contudo, nas demais regiões, não hà previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco.

Confira as previsão completas

Grande Vitória

Sol entre nuvens, com previsão de litoral da região, com aberura de nuvens ao longo do dia. Nas demais áreas, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Região Sul

Sol entre nuvens, com previsão de litoral da região, com aberura de nuvens ao longo do dia. Nas demais áreas, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.

Região Serrana

Sol entre nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 07 °C e máxima de 23 °C.

Região Norte

Sol entre nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Região Noroeste

Sol entre nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Região Nordeste