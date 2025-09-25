Cultura em Toda Parte traz shows e oficinas gratuitas para o ES

Cultura em Toda Parte – 4º Ciclo desembarca em Sooretama com uma agenda plural e gratuita, que inclui oficinas, música, dança, teatro e diversas manifestações artísticas. A iniciativa reúne artistas locais e convidados em dois dias de celebração da diversidade, inclusão e riqueza cultural capixaba.

A ação é realizada pela Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Centro Cultural Eliziário Rangel (CCER), via chamamento público, com apoio da Prefeitura de Sooretama, e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.

PROGRAMAÇÃO

Oficinas – 1º, 2, 3 e 4 de outubro (quarta a sábado)

Local: Nosso Espaço – Rua Henrique Alves Paixão

Horário: 8h às 17h

Atividade: Oficina Diversidade em Dança, com Lalau Martins

Sábado – 04/10

Local: Nosso Espaço – Rua Henrique Alves Paixão

8h às 11h – Oficina Vídeo no Celular para Iniciantes 50+, com Whadstok

Local: Complexo Esportivo de Sooretama – Praça Caio da Cunha, Av. Paineira, 172

15h – Contação de história com Aline Dias: O Roubo do Sol e Outras Histórias

16h – Show da Banda Hey, Teacher!

18h – Trio Rocha o Nó – Forró Patrimônio Imaterial em Movimento

19h30 – Show de Billy Forrozão nos Municípios

Domingo – 05/10

Local: Complexo Esportivo de Sooretama – Praça Caio da Cunha, Av. Paineira, 172

8h às 11h – Mulembá: Raízes da Cultura Afro-Brasileira, com João Ifadare Ifakorede

14h – Apresentação do resultado da oficina de dança, com Lalau Martins

15h – Show Paisagens, RaízES e Ramos, de Renata Fonseca

16h30 – Roda de Samba com Resenha do Let’s

18h – Show musical de Dayane Oliveira

A Caravana Cultura em Toda Parte – Região Norte Metropolitana vai passar por Viana, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Praia Grande, Colatina, São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, Nova Venécia e Mucuri.

Se você é de Sooretama ou Jaguaré, se inscreva: mapa.cultura.es.gov.br/oportunidade/2067/#info

