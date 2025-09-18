Dallas Country lança Anatomia” e a 2ª parte do Ao Vivo nesta sexta (19)

A galera de cowboy traz novidades para os fãs de Dallas Country neste mês de setembro! Nesta sexta-feira (19), a inédita Anatomia estreia nas principais plataformas de streaming, uma composição de Marcelo Kju e Heitor Wyatt, construída a várias mãos para chegar forte aos ouvidos do público. Além da faixa nova, na mesma data, o Dallas Country Ao Vivo – Volume 2, com seis canções, vai deixar a turma pronta para dançar.

“Anatomia é uma composição que conta como um novo amor cura dores, e como a anatomia de dois corpos somam para o amor entre duas pessoas. Tem a participação de dois músicos gigantes para somar ao trabalho do Dallas Country, uma balada de country raiz, com pegada Dallas: Renan Martins, que é baterista, produtor musical e engenheiro de áudio, com oito indicações ao Grammy Latino e um troféu. O outro é Rick Ferreira, que fez pedal steel em Anatomia e produziu os discos do Raul Seixas, fez produções para Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zé Ramalho, geral da MPB”, revela Marcelo Kju.

Dallas Ao Vivo

O Dallas Country Ao Vivo – Volume 2 chega também nesta sexta-feira com canções muito usadas nas festas juninas pelas escolas do Brasil, como Dança de Cowboy e Galera do Chapéu. O material também tem as faixas Solitário do Sertão e Caminhonete Arrojada, ambas interpretadas por Marcelo Kju. Em homenagem aos rodeios, tem Festa de Campeão, e o country americano Some Days You Gotta Dance.

Retorno

A Banda Dallas Country, grupo precursor do Country brasileiro, retorna com força total, com a base da formação original e apresentando dois novos integrantes: Marcelo Fonseca, filho de Murilo Fonseca, da primeira fase, agora pai e filho nos violinos, e Jenifer Ott, cantora da banda. No dia 15 de fevereiro deste ano, a banda gravou seu novo DVD, no Matrix Music Hall, em Cariacica (ES).

No repertório grandes sucessos do grupo, como Clima de Rodeio e Festa do Peão, composições de Marcelo Kju, além de uma interpretação especial de Man! (I Feel Like a Woman), de Shania Twain. O DVD também conta com a participação especial da dupla Breno e Bernardo, que subiu ao palco para interpretar Saudade, um dos grandes hits da banda.

Nesse retorno, a banda participou dos programas Domingão do Huck (TV Globo), Caldeirão do Mion (TV Globo), Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel (SBT), Programa Amanda Françoso (TV Aparecida), Acerte ou Caia! Com Tom Cavalcante (Record TV), Melhor da Noite com Otaviano Costa (Band), entre outros no eixo Rio de Janeiro e São Paulo.

Ouça Dallas Country: https://open.spotify.com/artist/362jAjQGnkaWsGgKM3lZ6v?si=JrGUJaSfQ_yvkyobCazf-A