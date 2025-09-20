Dia Sem Carro: 6 cidades do ES possuem mais veículos que pessoas; entenda

Celebrado em 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro é uma data que convida a sociedade a refletir sobre a forma como as cidades vêm sendo planejadas e como as pessoas se deslocam diariamente.

Em alusão à data, a Coordenação de Geoespacialização do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) elaborou um IJSN Especial, com dados sobre frota de veículos, taxa de motorização, ciclovias e outros indicadores referentes à mobilidade urbana.

O Dia Mundial Sem Carro, criado na década de 1970 na Europa, chegou no Brasil no início dos anos 2000. O movimento busca chamar a atenção para a dependência do transporte individual motorizado e incentivar alternativas mais sustentáveis, como o transporte coletivo, a bicicleta e os deslocamentos a pé.

Segundo o IJSN Especial – Dia Mundial, no Espírito Santo, os números mostram o crescimento expressivo da frota de veículos nos últimos anos. Em 2015, eram 891.521 automóveis registrados e, em 2025, já são mais de 1,17 milhão, um aumento de 32,2%. As motocicletas também tiveram uma alta de 42,7% no mesmo período, passando de 421.249 para 601.282 unidades. Atualmente, a taxa de motorização no estado é de 68% e, em seis municípios, o número de veículos já supera a população: Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Iconha, Santa Maria de Jetibá, Vila Valério e Rio Bananal.

“Os dados evidenciam as consequências que já vemos no dia a dia. Esse crescimento gera cada vez mais engarrafamentos, aumento da poluição atmosférica além de acidentes de trânsito”, destaca do Diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves, Antonio Rocha.

O estudo ainda aponta que, em 2024, 985 pessoas perderam a vida em acidentes nas ruas e estradas capixabas, e até agosto de 2025 já haviam sido registradas 553 mortes, a maioria envolvendo motociclistas jovens do sexo masculino.

Frente a esses desafios, diversas cidades do mundo têm adotado soluções inovadoras para reduzir a dependência do automóvel, como os conceitos de cidades de 15 minutos, ruas sem carros, superquadras e iniciativas de renaturalização urbana. Essas medidas buscam aproximar os cidadãos de serviços essenciais, estimular a mobilidade ativa e melhorar a qualidade de vida.

No Espírito Santo, algumas iniciativas já vêm sendo implementadas. Em 2023, a Grande Vitória retomou o transporte aquaviário, que hoje conta com três estações em funcionamento e outras cinco previstas. A região metropolitana também dispõe de 262 quilômetros de ciclovias, e serviços de compartilhamento de bicicletas em Vitória e Vila Velha estarão disponíveis de forma gratuita durante o Dia Mundial Sem Carro.

Essas ações apontam para a necessidade de inverter prioridades, privilegiando o transporte coletivo e os deslocamentos ativos, em busca de cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. Mais do que reduzir congestionamentos e emissões, investir em mobilidade urbana de qualidade significa promover saúde, bem-estar e equilíbrio na vida urbana, construindo um futuro melhor para todos os capixabas.

Acesse o estudo completo no link: https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/PublicacoesAnexos/IJSN_Especial/IJSN%20Especial%20-%20Dia%20mundial%20sem%20carro.pdf

Deslocamento

No próximo dia 09 de outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará a divulgação dos dados de Deslocamentos para trabalho e para estudo: Resultados preliminares da amostra, referente ao Censo Demográfico 2022.

Acompanhe as redes sociais e o site do IJSN para ficar por dentro dessa importante divulgação.