Espírito Santo recebe alerta para acumulado de chuvas; entenda os riscos

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva em Cachoeiro
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo (ES) nesta quinta-feira (25).

O aviso começa nesta quinta-feira (25), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

O Inmet orienta ainda que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Confira as cidades sob alerta de acumulado de chuva no ES:

  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Mateus
  • Serra
  • Sooretama
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

