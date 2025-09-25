Espírito Santo recebe alerta para acumulado de chuvas; entenda os riscos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo (ES) nesta quinta-feira (25).
O aviso começa nesta quinta-feira (25), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
O Inmet orienta ainda que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades sob alerta de acumulado de chuva no ES:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
