Espírito Santo recebe alerta para acumulado de chuvas; entenda os riscos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo (ES) nesta quinta-feira (25).

O aviso começa nesta quinta-feira (25), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

O Inmet orienta ainda que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades sob alerta de acumulado de chuva no ES: