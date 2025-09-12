Estudante é preso no ES após ameaçar de morte deputado Nikolas Ferreira

Um estudante foi preso em flagrante pela Polícia Federal na última quinta-feira (11), no interior do Espírito Santo, acusado de ameaçar de morte um deputado federal por meio de uma rede social.

A postagem com a ameaça foi feita na véspera de uma viagem programada do parlamentar ao estado. A prisão ocorreu após a vítima representar pela continuidade das investigações e pelo prosseguimento do processo criminal.

O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, onde foram lavrados os procedimentos de polícia judiciária. A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado e a possível participação de terceiros no crime.