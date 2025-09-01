Evento nesta terça (2) orienta empreendedora a se formalizar como MEI

Nesta terça-feira (2), das 13h às 17h, a Prefeitura de Vila Velha promove o “Conecta Mulher que Empreende”, um grande encontro para fortalecer o empreendedorismo feminino no município. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, deve reunir cerca de 150 empreendedoras no auditório da Prefeitura, na Avenida Santa Leopoldina, 840, Praia de Itaparica.



O objetivo é apoiar mulheres que já atuam no comércio ou na prestação de serviços, mas ainda de forma informal, incentivando a formalização como microempreendedoras individuais (MEI). Em parceria com o Sebrae, será realizada a palestra “Sensibilização para Formalização ao MEI”, com informações sobre vantagens, obrigações e oportunidades para quem decide dar esse passo.

Após a palestra, as participantes poderão fazer o cadastro de MEI no próprio local, garantindo acesso imediato aos benefícios.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a autonomia das mulheres é um pilar para o futuro de Vila Velha. “Nossa cidade é feita de empreendedores. Apoiar as mulheres que transformam talento em negócio formal significa ampliar oportunidades, renda e desenvolvimento para todo o município”, afirmou.



A secretária municipal Lyza Herzog destacou que o encontro será um momento de acolhimento e transformação: “Esse é um momento para mostrar que as mulheres não estão sozinhas. O caminho da formalização traz segurança, abre portas para crédito, aumenta a renda e fortalece os negócios locais”.

Benefícios de ser MEI

Formalizar-se como microempreendedora individual oferece benefícios como a formalização do negócio, acesso a benefícios previdenciários (aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão), isenção de impostos federais, emissão de nota fiscal, acesso facilitado a crédito e serviços bancários jurídicos, e a possibilidade de vender para outras empresas e para o governo.

O limite de faturamento mensal do Microempreendedor Individual (MEI) é uma média de R$ 6.750, pois o limite anual é de R$ 81.000, divididos por 12 meses.

Programa Conecta Mulher

O Conecta Mulher é um programa da Prefeitura que oferece acesso a oportunidades de trabalho, capacitação e empreendedorismo, em parceria com o Sine e empresas da cidade. A proposta é ampliar a autonomia e o crescimento das mulheres, fortalecendo redes de apoio e criando novas perspectivas.



Para participar, basta acessar o site da Prefeitura de Vila Velha e se cadastrar no Conecta Mulher.

Serviço

Encontro “Conecta Mulher que Empreende”