ES bate recorde histórico com R$ 137,6 bi em investimentos até 2029

O Espírito Santo tem R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados até o ano de 2029, o maior valor de toda a série histórica desde 2000. Os dados fazem parte da 25ª edição da publicação “Investimentos Anunciados e Concluídos no Espírito Santo 2024-2029”, elaborada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A divulgação foi feita pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, em coletiva de imprensa realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.

A nova carteira de investimentos se refere ao período de 2024-2029, distribuídos em 1.290 projetos presentes nos 78 municípios capixabas. O estudo, elaborado pela Coordenação de Estudos Econômicos do IJSN, consolida-se como referência para análise e acompanhamento do cenário econômico capixaba, reunindo informações estratégicas sobre os investimentos que movimentam a economia do estado.

“Estamos apresentando números importantes que mostram a nossa capacidade de investimento, que temos um Governo organizado e um ambiente de negócios propício que dá confiança ao setor privado. Essa confiança nos dá a certeza que vamos continuar gerando oportunidades, emprego e renda aos capixabas”, comentou o governador Casagrande, ao lado do vice-governador e dos secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento) e Rogério Salume (Desenvolvimento).

Investimentos no ES

A publicação, divulgada anualmente desde o ano 2000, reúne projetos com valores acima de R$ 1 milhão, organizados por setor econômico, tipo de projeto, estágio de execução, origem do capital e distribuição territorial, possibilitando consultas detalhadas por município. A edição mais recente contempla os investimentos anunciados entre agosto de 2024 e julho de 2025, além de atualizar valores de projetos em andamento e concluídos nesse período. As carteiras são estruturadas em ciclos de cinco anos, o que permite acompanhar de forma consistente a evolução dos aportes.

Do total de R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados, 70% já se encontram em execução e 30% representam oportunidades em fase de planejamento. O volume é 40,6% superior ao da carteira anterior (2023-2028) e marca um recorde no valor dos investimentos em execução. Outro dado de destaque é o crescimento expressivo dos investimentos públicos no Espírito Santo, que entre 2018 e 2024 avançaram 394,1%.

Na análise setorial, a indústria aparece como o principal motor da economia capixaba, concentrando 91,7% dos investimentos anunciados. Já no ranking dos municípios, os maiores destaques são Anchieta, Serra e Presidente Kennedy. Apenas em 2024, foram concluídos R$ 9,4 bilhões distribuídos em 325 projetos, sendo R$ 8,3 bilhões na indústria, reforçando a relevância do setor para o desenvolvimento estadual.

Economia capixaba

Ao longo de 25 anos, a publicação evoluiu em formato e metodologia. Nos primeiros anos, entre 2000 e 2008, os dados eram disponibilizados apenas em gráficos e tabelas em arquivos PDF. De 2009 a 2022, os resultados passaram a ser divulgados em formato de caderno, com análises técnicas elaboradas pelos pesquisadores do Instituto.

A partir de 2023, a publicação ganhou uma versão digital ainda mais interativa, por meio de um painel de Business Intelligence (BI), que possibilita consultas dinâmicas e personalizadas, ampliando o acesso de gestores públicos, empresas, investidores e pesquisadores.

“O formato de apresentação em Painel BI reforça o valor da transparência, previsibilidade e segurança. O investidor que olha para o Espírito Santo já tem detalhado qual é a vocação econômica de cada microrregião e quais são as áreas que estão tendo um desenvolvimento impulsionado por políticas públicas. Temos um Estado com equilíbrio das contas públicas, com crescimento econômico e geração de emprego e renda, o que é muito positivo para o empreendedor que quer aportar recursos no território capixaba. Com essa publicação, o IJSN reforça a sua posição como a casa da inteligência pública do Espírito Santo”, destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.

Acesse o painel BI Investimentos Anunciados e Concluídos no Espírito Santo 2024-2029