Idosos são atropelados na orla de Vitória

Duas pessoas idosas foram atropeladas, neste domingo (31), na avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória.

De acordo com populares, o homem e a mulher foram atingidos por um ônibus da empresa Transcol enquanto atravessavam a faixa de pedestre.

O veículo, que fazia a linha 561 (Terminal de Campo Grande – Terminal de Jacaraípe), seguia no sentido Serra.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. Elas estavam feridas e foram encaminhadas para um hospital particular da capital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Batalhão de Trânsito foram acionados e estiveram no local do acidente.