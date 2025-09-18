Itapemirim: Marcelo Santos reúne 450 pessoas em prestação contas à região Sul

Itapemirim foi palco, na noite desta quarta-feira (17), de um encontro que reuniu cerca de 450 pessoas para ouvir e dialogar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos. Prefeitos, lideranças locais e a comunidade participaram de mais uma edição do Dialoga, iniciativa voltada para prestação de contas e aproximação entre a política e a sociedade.

Marcelo destacou que o objetivo do encontro vai além de apresentar números ou listar ações. “Prestar contas não é favor, é obrigação. A política só faz sentido quando o cidadão participa, cobra, pergunta e busca saber o que seus representantes estão fazendo. Esse espaço é para isso: olho no olho, transparência e diálogo verdadeiro”, afirmou o presidente da Ales.

Vozes da região

Os discursos mostraram que a presença ativa do presidente da Assembleia no interior representa uma nova forma de fazer política: mais próxima, participativa e com resultados.

O prefeito de Itapemirim, Geninho, disse que a cidade vive uma fase inédita de parcerias e investimentos: “Itapemirim tá de cara nova. Hoje trabalhamos em conjunto, nos encontrando com os prefeitos vizinhos e conversando sobre os caminhos para a nossa região, e isso tem o dedo da atual gestão da Assembleia.”

Na mesma linha, Tininho, ex-prefeito de Marataízes, resumiu: “Marcelo Santos é diferente. Parceria sincera e produtiva.”

De Presidente Kennedy, o prefeito Dorlei Fontão também foi direto ao falar do apoio recebido: “Cheguei onde cheguei porque tive você me ajudando. Marcelo é exemplo de seriedade e compromisso.”

De Piúma, o prefeito Paulo Cola destacou que a política não se mede apenas por recursos, mas pela qualidade das relações: “Mais do que dinheiro, o que transforma uma cidade são boas relações e entregas de verdade. E Marcelo tem sido esse parceiro da nossa região.”

Para Nei Castelari, prefeito de Rio Novo do Sul, a parceria é o ponto-chave: “Emenda não é o mais importante. O que faz diferença são as parcerias. Marcelo sempre está disposto a nos ajudar”

O prefeito de Iconha, Gedson, ressaltou a postura inclusiva do presidente da Ales: “Marcelo mostra que o Espírito Santo é muito maior do que Vitória. Ele não faz distinção entre municípios.”

Já Léo Portugal, prefeito de Anchieta, foi direto: “Marcelo tem sobrenome: trabalho. Sua marca está em cada canto do Estado.”

O Dialoga já foi realizado na Grande Vitória e no Caparaó e seguirá para outras cidades. Para Marcelo Santos, o valor desse movimento está em aproximar a política das pessoas, fortalecendo a democracia com transparência, escuta e presença em cada região do Espírito Santo.