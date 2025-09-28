Jogador de futebol é preso com mais de 100 gramas de crack em Cachoeiro

Um ex-jogador do Vasco, de 31 anos, foi preso, mais uma vez, por tráfico de drogas, neste sábado (27), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o atleta foi abordado pelos militares, por volta das 14h27min, na Rua Maria Dias da Silva, quando estava em posse de 1 pedra de crack, pesando aproximadamente 109 gramas, além de um celular da marca iPhone e R$ 881,00 em espécie.

A polícia ainda afirma que o jogador já possuia antecedentes criminais. Em dezembro de 2024, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado após obtenção de alvará de soltura no dia 30 de junho de 2025.

O atleta foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.