Marataízes: adolescente que teve convulsão após ser atingida por bola deixa UTI

A adolescente, de 14 anos, que sofreu uma crise convulsiva após ser atingida por uma bola na cabeça em uma escola municipal de Marataízes deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta sexta-feira (26).

O caso aconteceu na última quinta-feira (18). A adoelescente, que tem epilepsia, permaneceu sedada até quarta-feira (24). Apesar de ter apresentado melhora no quadro de saúde, ela segue internada no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente ocorreu quando a estudante se dirigia para a sala de aula e foi atingida acidentalmente por um colega. De acordo com o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides, a ocorrência foi uma fatalidade, sem qualquer intenção por parte do outro aluno envolvido.

Após o impacto, a adolescente recebeu atendimento na própria unidade de ensino e, inicialmente, aparentava estar bem, inclusive chegou a enviar uma foto para tranquilizar colegas em grupos de WhatsApp. Pouco depois, porém, seu quadro se agravou, exigindo internação e intubação na UTI do Hifa.