Marataízes: adolescente que teve convulsão após ser atingida por bola deixa UTI

Apesar de ter apresentado melhora no quadro de saúde, ela segue internada no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação | Hifa

A adolescente, de 14 anos, que sofreu uma crise convulsiva após ser atingida por uma bola na cabeça em uma escola municipal de Marataízes deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta sexta-feira (26).

O caso aconteceu na última quinta-feira (18). A adoelescente, que tem epilepsia, permaneceu sedada até quarta-feira (24). Apesar de ter apresentado melhora no quadro de saúde, ela segue internada no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente ocorreu quando a estudante se dirigia para a sala de aula e foi atingida acidentalmente por um colega. De acordo com o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides, a ocorrência foi uma fatalidade, sem qualquer intenção por parte do outro aluno envolvido.

Após o impacto, a adolescente recebeu atendimento na própria unidade de ensino e, inicialmente, aparentava estar bem, inclusive chegou a enviar uma foto para tranquilizar colegas em grupos de WhatsApp. Pouco depois, porém, seu quadro se agravou, exigindo internação e intubação na UTI do Hifa.

