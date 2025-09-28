Marataízes: câmera de segurança flagra roubo em loja de sandálias

Uma câmera de segurança registrou, neste sábado (27), um roubo em uma loja de sandálias, localizada no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.

As imagens, obtidas pelo sistema interno do estabelecimento, mostram o momento em que um homem, trajando camisa listrada nas cores vermelha e preta, se aproxima do balcão e inicia uma conversa que rapidamente deixa a atendente em visível estado de tensão.

Na gravação, é possível ver que o suspeito gesticula e profere palavras que provocam medo na funcionária.

O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 8h15, de acordo com o horário registrado no vídeo. Não há informações de que tenha havido violência física.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Espírito Santo para saber se a ocorrência foi registrada, bem como as providências tomadas pelas autoridades. Assim que houver informações, o texto será atualizado.