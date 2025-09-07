Segurança

Motocicleta roubada é encontrada pela GCM em Cachoeiro

O veículo foi localizado estacionado em via pública, próximo ao trevo do bairro Monte Belo.

Foto: Reprodução | Guarda Civil Municipal

Uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor cinza, ano 2023, com registro de furto, foi recuperada pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCMCI) na madrugada deste sábado (6). O veículo foi localizado estacionado em via pública, próximo ao trevo do bairro Monte Belo.

De acordo com a GCMI, o monitoramento por vídeo da central de segurança visualizou a motocicleta com restrição de furto e roubo. Duas viaturas foram acionadas e se deslocaram até o local, onde encontraram o veículo.

Diante da irregularidade, a moto foi removida e encaminhada ao pátio credenciado do Departamento Estaduais de Trânsito (DETRAN). Em seguida, a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para providências legais.

A motocicleta não possuía segunda chave, documentação completa ou seguro ativo no momento da recuperação.

O veículo permanece sob custódia da Guarda Municipal, seguindo os trâmites legais para devolução ao proprietário. Nenhum suspeito foi detido no local.

