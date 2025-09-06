Operação da PM desarticula tráfico de drogas no Sul do ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu drogas, um simulacro de pistola e um rádio comunicador durante uma operação de combate ao tráfico realizada nesta sexta-feira (5), no bairro Morro da Palha, conhecido como “Pinicão”, em Mimoso do Sul, sul do Espírito Santo.

Segundo a corporação, a ação foi conduzida pela equipe de Força Tática da 15ª Companhia Independente da PMES, que abordou dois suspeitos durante patrulhamento na região.

Com eles, foram encontrados:

19 pedras de crack ;

; uma porção grande de crack ;

; 33 pinos de cocaína ;

; uma bucha de maconha ;

; uma balança de precisão ;

; dois celulares ;

; um simulacro de pistola (Airsoft, marca Rossi, modelo PT 1911, calibre 4.5);

(Airsoft, marca Rossi, modelo PT 1911, calibre 4.5); um rádio comunicador e um carregador.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue sob investigação.

