Operação da PM desarticula tráfico de drogas no Sul do ES

Segundo a corporação, a ação foi conduzida pela equipe de Força Tática da 15ª Companhia Independente

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu drogas, um simulacro de pistola e um rádio comunicador durante uma operação de combate ao tráfico realizada nesta sexta-feira (5), no bairro Morro da Palha, conhecido como “Pinicão”, em Mimoso do Sul, sul do Espírito Santo.

Segundo a corporação, a ação foi conduzida pela equipe de Força Tática da 15ª Companhia Independente da PMES, que abordou dois suspeitos durante patrulhamento na região.

Com eles, foram encontrados:

  • 19 pedras de crack;
  • uma porção grande de crack;
  • 33 pinos de cocaína;
  • uma bucha de maconha;
  • uma balança de precisão;
  • dois celulares;
  • um simulacro de pistola (Airsoft, marca Rossi, modelo PT 1911, calibre 4.5);
  • um rádio comunicador e um carregador.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue sob investigação.

