Operação desmonta esquema de armazenamento de drogas em residências no ES

A Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar realizou, nos dias 24 e 25 de setembro, duas operações em Vila Velha que resultaram na apreensão de armas de fogo, grande quantidade de drogas e na detenção de três suspeitos.

Na primeira ocorrência, registrada no bairro Santa Mônica, denúncias apontavam para armazenamento de entorpecentes e arma de fogo em residências da região. Durante as buscas, os militares encontraram mais de 39 quilos de drogas, entre maconha, haxixe, crack, cocaína e skank. Também foram apreendidos uma pistola calibre .32, munições, balança de precisão e materiais usados no tráfico. Dois indivíduos foram detidos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Em seguida, no bairro Jaburuna, a equipe flagrou quatro homens em atitude suspeita, sendo que um deles manuseava um revólver. Na tentativa de fuga, um suspeito foi detido. A ação resultou na apreensão de duas pistolas calibre 9 mm com numeração suprimida, um revólver calibre .38, munições e carregadores, todos entregues à autoridade policial.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, destacou a importância das operações: “Essas apreensões demonstram o comprometimento da nossa tropa em combater a criminalidade de forma firme e eficiente. A retirada dessas armas e drogas das ruas representa mais segurança para a população de Vila Velha e reforça o papel da Força Tática.”