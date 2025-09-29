Partida de futebol termina com pancadaria em Atílio Vivácqua

Uma briga generalizada aconteceu após um jogo de futebol, neste domingo (28), no Estádio Beira Rio, no município de Atílio Vivácqua.

De acordo com populares, a confusão começou após o apito final da partida entre Beira Rio e Felipense. Torcedores rivais entram em confronto. Imagens de vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem é agredido a pauladas.

Uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada. Militares da Força Tática interviram, dispersando os envolvidos na agressão e controlando a situação.

Um torcedor deu entrada no Hospital Municipal com ferimentos provocados por socos e golpes de madeira. Não há informações sobre o seu estado de saúde.