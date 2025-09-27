Segurança

Piúma: idoso passa mal, cai e bate cabeça em calçada

Segundo os socorristas, o homem estava desorientado e não portava documentos no momento do atendimento

Foto: Reprodução | Rede social

Um idoso ainda não identificado passou mal e caiu na calçada em frente a um supermercado, no município de Piúma, na manhã deste sábado (27). De acordo com informações iniciais, ele bateu a cabeça ao cair e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os socorristas, o homem estava desorientado e não portava documentos no momento do atendimento, o que dificulta a identificação.

Ele foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no mesmo município, onde recebe cuidados médicos. Não há informações sobre o estado de saúde atual do idoso .

