Violência contra mulher: PM age rápido e evita o pior em Muqui

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (27), após ameaçar a namorada em uma estrada rural na localidade de Santa Rita, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado pela Polícia Militar às 1h18, próximo à Cachoeira da Santa Rita, na mesma rua do Bar da Santa.

Segundo o boletim da PM, a equipe da 10ª Companhia Independente, em Anchieta, foi acionada pelo Ciodes e encontrou a vítima abalada e pedindo socorro. Ela contou que estava com o namorado e que, ao retornarem de um estabelecimento comercial em Muqui, ele desviou da rota habitual, levando o veículo para um caminho alternativo. No local isolado, o suspeito teria ameaçado matá-la.

A vítima ainda relatou que tentou fugir, mas foi contida pelo suspeito, que a forçou a voltar para dentro do carro. A chegada da viatura impediu que a situação se agravasse.

Diante da denúncia e da situação de flagrante, os militares deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Muqui.

O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e segue sob investigação da Polícia Civil.