Previsão do tempo: confira como fica o tempo nesta sexta-feira

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de umidade vinda do mar favorecendo o aumento de nuvens no Espírito Santo.

De acordo com o Incaper, há previsão de chuva a partir do final da tarde na Grande Vitória, na Região Sul e em parte da Região Serrana. Nas demais áreas, não chove. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, variação de nuvens com previsão de chuva à noite. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens com previsão de chuva à noite. Vento moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens com previsão de chuva à noite nos trechos sul e leste.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e sem chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.