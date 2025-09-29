PRF recupera duas motocicletas em apenas 10 minutos na BR-101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com restrição de furto na manhã desta segunda-feira (29), em um intervalo de apenas 10 minutos, durante ações de policiamento ostensivo na BR-101, no Espírito Santo.

Por volta das 10h40, no km 414 da rodovia, em Itapemirim, policiais da Unidade Operacional de Safra abordaram uma motocicleta conduzida por um jovem de 18 anos. Após consulta ao sistema, foi verificado que o veículo havia sido furtado em 16 de julho de 2024, no município de Marataízes. O condutor foi encaminhado junto com a motocicleta para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso seguirá em investigação.

Leia também: Piúma: acidente com carreta deixa mulher ferida na Rodovia do Contorno

Cerca de dez minutos depois, no km 270 da mesma rodovia, em Serra, outra equipe da PRF realizou a abordagem de uma motocicleta conduzida por um homem de 24 anos. Durante a vistoria, os policiais identificaram que se tratava de um veículo clonado. O automóvel original, de mesma marca e modelo, possui registro de furto em 22 de agosto de 2025, também na Serra.

As ocorrências foram encaminhadas para as Delegacias Regionais da Polícia Civil, responsáveis pela adoção dos procedimentos legais cabíveis.