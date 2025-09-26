Programa leva energia trifásica a 11 municípios rurais no Espírito Santo

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), ampliou, neste ano, os investimentos no Programa Energia Mais Produtiva, iniciativa que leva rede elétrica trifásica para o meio rural, beneficiando produtores e fortalecendo a agricultura capixaba.

Em 2025, já foram concluídos 29,9 quilômetros de rede elétrica em 11 municípios: Dores do Rio Preto, Iúna, Cariacica, Conceição do Castelo, Rio Bananal, Sooretama, Nova Venécia, Anchieta, Ibatiba, São Domingos do Norte e Domingos Martins. O investimento total chegou a R$ 3,3 milhões, assegurando mais eficiência no uso de tecnologias no campo e maior segurança para as famílias rurais.

Além das entregas, o programa segue em andamento em duas localidades: Vila Valério (5,4 quilômetros) e a segunda etapa de Conceição do Castelo (4,6 quilômetros), esta última ainda aguardando assinatura de contrato. O prazo de execução das obras é de até um ano a partir da assinatura.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a importância da iniciativa. “O Energia Mais Produtiva é um programa que transforma a realidade no campo. A chegada da rede elétrica trifásica permite que o produtor tenha acesso a uma irrigação mais eficiente, utilize máquinas modernas, melhore a qualidade da produção e reduza custos. Cada quilômetro de rede entregue representa mais oportunidades de renda, tecnologia e dignidade para as famílias rurais capixabas”, afirmou.

Com a expansão do programa, o Governo do Estado reforça o compromisso de garantir infraestrutura de qualidade para o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pecuária em todas as regiões do Espírito Santo.