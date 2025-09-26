Projeto de alunos do ES vence prêmio de inovação na FEBIC 2025

Entre os dias 8 e 12 de setembro, o Clube de Física e Astronomia da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Zuleima Fortes Faria, localizada em Guarapari, participou da Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC), em Joinville, Santa Catarina.

Representando o Espírito Santo, os estudantes apresentaram o projeto InnovaAstro, que desenvolveu recursos de acessibilidade para democratizar o acesso à astronomia por pessoas com deficiência visual.

Leia também: Espírito Santo recebe nova temporada da Orquestra nas Escolas

A iniciativa resultou na criação do kit Space Allity, um telescópio motorizado com peças impressas em 3D e controle via Arduino/ESP32, e do aplicativo Space Alice, capaz de captar imagens, realizar audiodescrições com inteligência artificial e permitir comandos por voz. O sistema também incorporou rastreamento automático de astros com base em dados da NASA.

A proposta, validada com estudantes com deficiência visual, promoveu inclusão, engajamento e aprendizagem significativa. O projeto garantiu à escola o Prêmio Destaque em Inovação, consolidando a relevância da pesquisa escolar e o protagonismo estudantil no campo científico e tecnológico.

Na FEBIC 2025, que reuniu mais de 1.200 estudantes expositores e 387 projetos finalistas, o trabalho capixaba se destacou pela criatividade e pelo impacto social, reforçando o potencial da escola pública como espaço de pesquisa e inovação.

De acordo com o professor Aloisio de Sousa Oliveira, orientador do projeto, a conquista representa um marco para a comunidade escolar: “Estar na FEBIC 2025 com o InnovaAstro foi um momento histórico para nossa escola. Os estudantes mostraram que a ciência, a inovação e a criatividade estão vivas dentro da escola pública. O prêmio de Destaque em Inovação é a prova de que, com apoio e oportunidades, nossos jovens podem alcançar resultados extraordinários.”

Para os estudantes, a experiência foi transformadora. Gustavo de Queiroz Gonçalves, da 3ª série do Ensino Médio, destacou que o reconhecimento nacional reforça o valor do esforço coletivo: “Não se tratou apenas de ciência e pesquisa, mas de superação, aprendizado em equipe e inspiração para continuar acreditando no poder da inovação.”

Já o aluno Iago Tolentino de Queiroz, também da 3ª série de Ensino Médio, ressaltou a oportunidade de aplicar conhecimentos de diversas áreas: “Aplicamos matemática, física, engenharia, português e administração na construção do projeto. Foi uma experiência que ampliou nossas habilidades e nos motivou a contribuir para a construção de uma sociedade melhor.”