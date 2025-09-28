Projeto torna Caparaó capixaba referência em cafés especiais

O Projeto de Lei (PL) 508/2025 quer conferir ao Caparaó capixaba o título de Região dos Cafés Especiais do Estado do Espírito Santo. A iniciativa, de autoria do deputado Dary Pagung (PSB), será avaliada pelas comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales).

Em justificativa à proposição, o parlamentar reafirma a importância da região, localizada ao sul capixaba, onde se encontra o Pico da Bandeira. Além disso, ressalta a riqueza natural, ideal para a prática do ecoturismo, do turismo de aventura e do agroturismo, além de se destacar pela produção de cafés especiais.

O título englobaria toda a região do Caparaó, incluindo os municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Dary ressalta a importância do apoio à região e destaca o potencial turístico e econômico do local. “Podemos transformar a Região do Caparaó Capixaba na referência estadual da produção de cafés especiais, promovendo benefícios sociais, culturais e econômicos duradouros para toda a população”.

Se o PL for aprovado em plenário e se tornar lei, a região do Caparaó receberá o título de região dos cafés especiais do estado do Espírito Santo após sua data de publicação em diário oficial.