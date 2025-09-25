Seminário e concerto gratuitos celebram a música capixaba

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) recebe a musicista e pesquisadora Lucimara Viana Teixeira para um evento duplo de difusão da música de câmara produzida no Espírito Santo. O evento, resultado de sua pesquisa de mestrado, incluirá um seminário, que acontece na próxima segunda-feira (29), às 14 horas, no Auditório do Ciretran, e um concerto, na quarta-feira (1º), às 19h30, na Casa de Música Sônia Cabral, ambos no centro de Vitória.

O Seminário “Canto Capixaba: Explorando Canções de Câmara de Compositores nascidos e radicados no Espírito Santo” é aberto ao público e, de acordo com a artista, visa compartilhar a riqueza musical e histórica do repertório de compositores, como Alceu Camargo e Terezinha Dora, entre outros.

Leia também: Fanfarras do Espírito Santo participam do Honk! RIO 2025

“É uma oportunidade para estudantes, professores e pesquisadores de música aprofundarem seu conhecimento sobre o tema, incentivando novas investigações e interpretações. Além disso, a atividade visa democratizar o acesso a esse repertório, conectando a comunidade com a cultura musical local”, afirma a cantora.

As obras apresentadas no seminário serão interpretadas pela cantora na quarta-feira (1º), em um concerto na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória.

Sobre a artista

Lucimara Viana Teixeira é musicista e pesquisadora e defendeu recentemente a dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), intitulada “Antologia da canção capixaba para canto e piano”. É pós-graduada em Canto e Expressão; pós-graduada em Regência (FACEC); pós-graduada em Artes na Educação – ISEAC – Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio; bacharel em Música com habilitação em Canto e Licenciada em Música pela Fames.

Serviço:

“Canto Capixaba: Explorando Canções de Câmara de Compositores nascidos e radicados no Espírito Santo”

Com: Lucimara Viana Teixeira

Seminário: 29 de setembro | 14h | Auditório do Ciretran – R. Henrique Novaes, 170 – Centro, Vitória – Entrada Franca

Concerto: 1º de outubro | 19h30 | Casa de Música Sônia Cabral | Entrada Franca