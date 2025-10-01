Ales ganha catálogo que ajuda a localizar documentos históricos

Um catálogo digital com a indexação dos principais documentos históricos da Assembleia Legislativa (Ales), abrangendo o período de 1829 a 1930, foi lançado nesta terça-feira (30), no Gabinete da Presidência. O material de referência foi produzido por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que compõem o Comitê Técnico dos 190 Anos da Ales.

O auxílio na localização de documentos do Arquivo Geral da Ales no período de 101 anos de funcionamento da Ales é indispensável para os pesquisadores que estudam a história do Espírito Santo, considerando a contribuição que o Parlamento capixaba pode proporcionar.

“O catálogo é um instrumento de pesquisa. Ele contém os documentos com número, prateleira, localização no Arquivo Geral, permitindo a qualquer um conhecer o conjunto dos documentos e poder acessá-lo fisicamente. Em breve, poderão ser acessados digitalmente os documentos que estão passando por um processo de digitalização”, afirmou a professora Adriana Campos, coordenadora da equipe de pesquisadores. Para ela, com a iniciativa a Assembleia passa a ser também transparente em relação ao seu passado histórico.

Legado dos 190 anos

O secretário de Relações Institucionais da Ales e coordenador-geral do comitê técnico, Giuliano Nader, destacou que o catálogo é um dos produtos da reorganização do acervo e que a digitalização de documentos históricos é uma das etapas do trabalho do grupo.

“O acervo estava bem organizado, mas sem uma organização própria arquivística. Um dos legados a serem deixados pelo projeto dos 190 Anos é o arquivo organizado para pesquisa”, pontuou.

O coordenador-geral do comitê disse que o acesso à história da Ales é mais conhecida por meio de outras fontes, como os arquivos do Poder Executivo. “Agora, com esse trabalho dos 190 anos que a equipe da Ufes vem desenvolvendo, a Ales vai poder contar os mesmos fatos, mas do ponto de vista do Poder Legislativo. Esse é o grande legado que o presidente Marcelo Santos deseja deixar para a Casa e também para a sociedade”, acrescentou.