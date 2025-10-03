Anchieta promove Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (4)

O município de Anchieta realiza, neste sábado (4), o Dia D da campanha de vacinação antirrábica. A ação é gratuita e voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade. A imunização acontecerá das 8h às 16h, em quatro pontos diferentes: ESF 3, Praça São Pedro, Vila Olímpica e CEU.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é prevenir a raiva, doença grave e transmissível para os seres humanos. A expectativa é de que centenas de animais sejam vacinados ao longo do dia.

Leia também: Jibóia é resgatada de telhado de residência em Vargem Alta

A campanha faz parte do calendário nacional de prevenção da raiva e busca garantir a saúde dos animais e da população. A recomendação é que os tutores levem seus pets em segurança, utilizando guia ou caixa de transporte, para facilitar a aplicação da vacina.