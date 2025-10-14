Assembleia do ES oficializa plano de sustentabilidade institucional

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) iniciou uma nova fase em sua gestão ambiental ao lançar, nesta terça-feira (14), o primeiro Plano de Sustentabilidade Institucional (PSI) de sua história. Apresentado pelo presidente Marcelo Santos, o documento consolida práticas já implementadas e estabelece metas permanentes para reduzir impactos ambientais e modernizar a administração pública.

O plano transforma a sustentabilidade em compromisso definitivo da Casa, definindo diretrizes para o uso consciente dos recursos e a eficiência na gestão. Entre os resultados já alcançados estão o Ales Digital, que reduziu o uso de papel em 50%, e a coleta seletiva, que em apenas dois meses gerou mais de R$ 12 mil em renda e 60 kg de embalagens recicladas para a associação de catadores. A iniciativa também reforça a adesão da Assembleia às 18 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao projeto Arranjos Produtivos, que já beneficiou mais de 25 mil agricultores capixabas.

Leia também: Hospital do Câncer: Dr. Bruno se consolida como maior articulador político da obra

Segundo Marcelo Santos, o objetivo é envolver todos os setores e servidores da Ales. “Sustentabilidade é pensar no futuro e agir no presente. Com este plano, cada decisão da Assembleia passa a considerar impactos ambientais e sociais. Queremos mostrar que é possível administrar com eficiência, sem descuidar das pessoas nem do meio ambiente”, afirmou o presidente.

Sustentabilidade na Ales

O PSI prevê metas como reduzir em 30% o consumo de água, instalar sensores de presença e desligamento automático, adotar critérios ambientais em 100% das licitações e estimular o uso de transportes sustentáveis. Também será criado um portal de transparência ambiental, que permitirá acompanhar publicamente os resultados.

De acordo com a Diretoria de Sustentabilidade, a proposta é tornar a gestão da Ales mais moderna, transparente e alinhada às melhores práticas de governança. Ao reduzir desperdícios e priorizar compras sustentáveis, o Parlamento capixaba reforça seu papel educativo e exemplar, mostrando que eficiência administrativa e compromisso ambiental podem caminhar juntos.

Com informações da assessoria de imprensa da Ales.