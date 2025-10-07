Cidades

Atenção! Defesa Civil realiza simulado de desastres em cidades do Sul do ES

O aviso chegará em formato pop-up, com texto e alerta sonoro, sobrepondo-se a qualquer conteúdo na tela do celular.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Cachoeiro Cidades do Sul Instituto emite alerta - tempestade perigosa Sudeste
Foto: Pammela Volpato

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), deu início ao 1º Simulado Geral de Enfrentamento a Desastres.

A ação acontece nos municipios de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta. As etapas planejadas acontecem entre segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8), para treinar rotinas de alerta e resposta a emergências climáticas no sul capixaba.

Leia também: VÍDEO | Ação conjunta combate o tráfico de drogas em Castelo

Na primeira etapa, que aconteceu na última segunda-feira (6), foi emitido um Boletim Meteorológico fictício prevendo chuvas intensas para o sul do Estado. O documento está disponível no site: https://alerta.es.gov.br/SIMULADO.

Nesta terça-feira (7), moradores de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta vão receber mensagens por SMS, entre 17h e 19h, informando sobre o risco de enchente. Os moradores desses municípios não precisam adotar nenhuma providência, pois o aviso é parte do simulado. A mensagem conterá esta informação.

Na quarta-feira (8), às 7h30 da manhã, as instituições envolvidas nas ações de resposta estarão reunidas na Defesa Civil Estadual, simulando a mobilização para atendimento às comunidades. Também haverá atividades de campo nos cinco municípios envolvidos no treinamento.

Ainda na quarta, às 10h30 da manhã, haverá a emissão de um alerta via CellBroadcast para uma comunidade em Mimoso do Sul, informando sobre o risco iminente de rompimento de uma barragem. O aviso chegará em formato pop-up, com texto e alerta sonoro, sobrepondo-se a qualquer conteúdo na tela do celular.

As pessoas que receberem o alerta não precisam adotar nenhuma providência, pois a mensagem também fará parte do simulado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Defesa CivilDesastres naturaisEspírito SantoSimulação

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por