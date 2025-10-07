Atenção! Defesa Civil realiza simulado de desastres em cidades do Sul do ES

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), deu início ao 1º Simulado Geral de Enfrentamento a Desastres.

A ação acontece nos municipios de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta. As etapas planejadas acontecem entre segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8), para treinar rotinas de alerta e resposta a emergências climáticas no sul capixaba.

Na primeira etapa, que aconteceu na última segunda-feira (6), foi emitido um Boletim Meteorológico fictício prevendo chuvas intensas para o sul do Estado. O documento está disponível no site: https://alerta.es.gov.br/SIMULADO.

Nesta terça-feira (7), moradores de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta vão receber mensagens por SMS, entre 17h e 19h, informando sobre o risco de enchente. Os moradores desses municípios não precisam adotar nenhuma providência, pois o aviso é parte do simulado. A mensagem conterá esta informação.

Na quarta-feira (8), às 7h30 da manhã, as instituições envolvidas nas ações de resposta estarão reunidas na Defesa Civil Estadual, simulando a mobilização para atendimento às comunidades. Também haverá atividades de campo nos cinco municípios envolvidos no treinamento.

Ainda na quarta, às 10h30 da manhã, haverá a emissão de um alerta via CellBroadcast para uma comunidade em Mimoso do Sul, informando sobre o risco iminente de rompimento de uma barragem. O aviso chegará em formato pop-up, com texto e alerta sonoro, sobrepondo-se a qualquer conteúdo na tela do celular.

As pessoas que receberem o alerta não precisam adotar nenhuma providência, pois a mensagem também fará parte do simulado.