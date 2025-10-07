Bailarinos capixabas conquistam primeiro lugar em festival Danzamérica na Argentina

A Vix Cia de Dança, companhia jovem de dança, desembarca no Estado trazendo na mala premiações importantes conquistadas em um dos maiores festivais de dança, o Danzamérica. O festival acontece anualmente na Argentina e reúne países de toda a América Latina. Nesta edição, foram mais de nove países participantes, mais de 700 apresentações e mais de cinco mil bailarinos.

A Vix Cia de Dança levou para a competição três trabalhos, sendo um de jazz e dois de contemporâneo, assinados pelos coreógrafos Mauricio Maximus, Luciano Coelho e Poti Ara Bolzan. Todos os trabalhos apresentados foram premiados e bastante elogiados, obtendo um primeiro lugar e dois segundos lugares, premiações inéditas para o Espírito Santo.

A participação da companhia no festival foi possível graças ao patrocínio do Edital de Circulação e Intercâmbio, por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), que oportunizou a presença dos bailarinos Pedro Meirelles, Isabela Barroso e Aryane Ramos, junto aos coreógrafos Mauricio Maximus e Luciano Coelho, na competição.

“Estamos felizes com o resultado alcançado. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. Mostra que investir na cultura ainda vale a pena. Somos uma companhia jovem, mas com muitas realizações já alcançadas. Continuaremos a divulgar e democratizar a cultura capixaba”, afirmou o diretor da Cia, Mauricio Maximus.

Com 31 anos de realização, o Festival Danzamérica se consolida como um dos maiores festivais de dança do mundo, reunindo júri técnico formado por profissionais de diversos países, o que confere credibilidade e valorização à competição.