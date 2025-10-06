Governo do ES abre inscrições para cursos gratuitos do EmpregaJUV

Estão abertas as inscrições para a seleção do terceiro ciclo do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV). São 157 vagas em seis cursos profissionalizantes diferentes, direcionados às juventudes em oito municípios. As inscrições vão até o dia 22 de outubro e a seleção será feita pelos Centros de Referência das Juventudes (CRJs).

Serão ofertados os cursos de Programador de Sistemas (Cachoeiro de Itapemirim), Assistente Administrativo (São Mateus), Informática Básica (Aracruz e Serra), Agente de Informações Turísticas (Guarapari), Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos (Vitória e Vila Velha).

Os jovens matriculados nos cursos terão acesso a diversos benefícios de lazer, turismo, atendimento odontológico, acesso a atividades culturais e aulas esportivas em toda a rede do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Os interessados poderão se inscrever pelo site https://juventudes.es.gov.br/empregajuv/inscricoes ou procurar um dos CRJs onde será ofertado o curso do seu interesse. Cada CRJ mapeou os principais interesses das juventudes atendidas em seus territórios e, a partir dessas escolhas, os cursos foram disponibilizados.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou a importância do Empregajuv. “Chegamos ao terceiro ciclo deste programa, que oportuniza acesso a cursos profissionalizantes às nossas juventudes, propiciando conhecimento e oportunizando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda”, salientou.

O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).

Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado do Senac e ajuda da Fecomércio para a inserção no mercado de trabalho.

Requisitos da Seleção

São pré-requisitos para participação desta seleção ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 (vinte e nove) anos; residir no município onde o curso será realizado; escolaridade compatível com critério do curso escolhido; e ser integrante de família com renda per capta de até dois salários-mínimos.

“O Senac-ES tem muito orgulho em dar continuidade a essa parceria que transforma realidades e abre caminhos para as juventudes capixabas”, ressaltou a gerente de Oferta Educacional e Social do Senac-ES, Ana Schmitti.

“O Sesc acredita no poder transformador do acesso a serviços fundamentais na geração de bem-estar e, por isso, oferece aos jovens do EmpregaJuv acesso gratuito a todos os nossos programas. É importante que todos os jovens se sintam acolhidos e pertencentes à estrutura que o Sesc disponibiliza em todo o Estado, frisou o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Rômulo Gomes.

Para o superintendente da Fecomercio-ES, Wagner Corrêa, é uma honra apoiar o EmpregaJuv. “Quando a juventude tem formação, oportunidade e rede de apoio, reduzimos vulnerabilidades e ampliamos esperança — e é aí que o Sistema Fecomércio-ES soma forças”, disse.