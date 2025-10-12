Cachoeiro: PM apreende grande quantidade de drogas, armas e munições

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, armas e munições na tarde destes sábado (11), em uma área rural próxima ao Trevo da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu após denúncias anônimas sobre intensa comercialização de drogas em uma residência no bairro Safra.

De acordo com a Polícia Militar, durante o cerco policial, o suspeito tentou fugir carregando uma sacola, mas foi interceptado pelos militares. Na abordagem, ele foi flagrado com meio tablete de maconha.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no interior da residência e nas imediações, onde encontraram um revólver calibre .32 com seis munições, uma espingarda calibre .22, além de diversos materiais utilizados para o embalo e comercialização de drogas. De acordo com o boletim da ocorrência, foram apreendidos ao todo:

7 tabletes de maconha, totalizando 4,455 kg;

685 gramas de pasta base de cocaína;

385 gramas de cocaína pronta para venda;

4 balanças de precisão;

7 aparelhos celulares;

materiais para embalo de drogas, como pinos vazios, sacos plásticos e papel filme.

Além disso, a polícia recolheu 17 unidades de chumbo, 1 projétil, 2 recipientes de pólvora, 7 espoletas e 6 munições calibre .22, reforçando as suspeitas de que o local era utilizado como ponto de preparo e distribuição de entorpecentes na região.

Após a apreensão, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.