Cinema em Toda Parte leva oficinas de audiovisual a escolas do ES

O projeto Cinema em Toda Parte começou sua jornada pelo Espírito Santo, levando a magia do audiovisual para dentro das escolas e comunidades de dez municípios do Estado. As primeiras oficinas já encantaram estudantes e educadores, marcando o início de uma programação especial voltada à cultura, educação e inclusão.

Os alunos das escolas Centro Estatual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral (CEEFMTI) Senador Dirceu Cardoso, de Muqui; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Waldemiro Hemerly, de Rio Novo do Sul; e a EEEFM Agostinho Agrizzi, de Vargem Alta, já estão recebendo as oficinas do projeto.

Leia também: Oficina gratuita de interpretação teatral acontece neste sábado (4) no ES

O Cinema em Toda Parte é realizado pela Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Abequar, selecionado por meio de chamamento público, tem apoio da Secretaria da Educação (Sedu) e conta com com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Confira as escolas selecionadas para receber o projeto:

EEEFM Coronel Gomes de Oliveira – Anchieta

EEEFM Fernando de Abreu – Atílio Vivácqua

EEEFM Narceu de Paiva Filho – Ibiraçu

EEEFM Padre Antônio Volkers – Marilândia

CEEFMTI Senador Dirceu Cardoso – Muqui

CEEFMTI Bráulio Franco – Muniz Freire

EEEFM Waldemiro Hemerly – Rio Novo do Sul

EEEFM Agostinho Agrizzi – Vargem Alta

EEEFM Profª Ana Portela de Sá – Vila Pavão

EEEFM Atílio Vivacqua – Vila Valério

O projeto tem como objetivo criar núcleos de audiovisual nas escolas, estimulando o olhar criativo dos estudantes e oferecendo ferramentas para que eles possam produzir seus próprios conteúdos.

Cada escola participante será contemplada com um kit de produção, contendo câmera, microfone, iluminação, computador e tripé, possibilitando o aprendizado prático e contínuo da linguagem audiovisual.

Com oficinas gratuitas e muita troca de experiências, o Cinema em Toda Parte reforça o poder da arte de aproximar pessoas e promover cultura em cada canto do Espírito Santo.