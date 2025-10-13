Companhia de dança capixaba se apresenta em teatro no Rio de Janeiro

A Cia Vitória Street Dance chega ao Rio de Janeiro (RJ) onde fará apresentação do espetáculo R.U.A. Será neste sábado (18), às 19h, e neste domingo (19), às 16h, no Teatro Angel Vianna, na capital fluminense. Com duração de uma hora, a classificação do espetáculo é livre.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Show é idealizado por Lalau Martins, que também assina a direção artística. Conta ainda com produção executiva de Vanessa Silva e do multiartista Luís Silva, coreógrafo. Os ingressos estão à venda por meio do link abaixo nos valores de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia.

Leia também: Crias.Lab 2025 seleciona jovens para formação gratuita no ES

O intercambio interestadual da apresentação está sendo realizado por meio do Edital n° 01/2025 – da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura).

R.U.A é um espetáculo de dança de rua que mistura as energias das danças urbanas e traz à tona a reflexão sobre a vida cotidiana e as marcas deixadas pelos caminhos percorridos, principalmente nas periferias das grandes cidades.

A apresentação explora as várias formas de se relacionar com a territorialidade, com os encontros e desencontros que acontecem nas esquinas da vida.

O público é convidado a refletir sobre perguntas que ecoam ao longo da apresentação: O que tem nessa rua? Qual a sua rua? O que a rua deixa em você? São questões que provocam uma conexão com as vivências de quem assiste, mostrando como cada um carrega consigo a marca do seu ambiente e das experiências que viveu no espaço urbano.

Lalau Martins recorda que a Cia já se apresentou em festivais competitivos em Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). Para ela, essas experiências foram importantes para o crescimento profissional da equipe e para colocar o nome da Cia no circuito nacional de dança.

Além disso, afirma, possibilitou aos artistas “a oportunidade de conhecer algo maior, de saber que era possível se profissionalizar e ter uma carreira nas artes Cênicas-dança”.

“Agora, com esta possibilidade concreta de apresentar um espetáculo de 50 minutos em um dos principais palcos do Brasil, vivemos a realização de algo que deu certo. Saímos da periferia do estado para o grande Centro do entretenimento nacional e internacional, dando visibilidade a jovens periféricos de mostrarem o seu potencial e a dança urbana do estado”, comemora.

R.U.A é o quinto espetáculo da Cia Vitória Street Dance, que tem 24 anos de estudos sobre as danças urbanas e, desde 2013, busca uma estética de movimento próprio. No decorrer de sua história participou de diversos festivais de danças urbanas pelo País, com várias premiações.

Ao longo de 2025, o espetáculo fez uma turnê por Vitória, Serra, Linhares, Guaçui, além de ter feito parte da programação de um festival em Patrimônio da Penha, no Caparaó.

Serviço:

Espetáculo de dança R.U.A

Classificação livre

Duração: 1h

Local: Teatro Angel Vianna – R. José Higino, 115 – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Os ingressos podem ser adquiridos através do link

Apresentações

Data: 18/10 (sábado)

Horário: 19h

Data: Domingo (19)

Horário: 16h